《日股》日經指數跌幅收斂，收低1.57％ 16:142020/01/08 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為報復美國之前的空襲行動，伊朗發射多枚導彈突襲在伊拉克的美軍基地，中東緊張局勢急速升溫，周三日經225指數收跌1.57%，為23,204.76點，但脫離盤中低點；該指數盤中最低跌至22,951.18點，為去年11月以來首度跌破23,000點重要心理關卡。東證一部指數收跌1.37%，為1701.40點，跌幅亦較盤初緩和。避險需求帶動日圓一度站上3個月新高，豐田汽車和小松製作所等主要出口股走跌。石油股Inpex和JXTG控股逆勢收高，但跟隨國際油價走勢漲幅收斂。 (時報資訊) #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》全球股市有過熱風險嗎？ 04:102020/01/06 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：康那香、佳龍、和大、旺宏、原相、藥華藥 10:172020/01/06 財經 《盤中解析》美伊對峙，「萬二」不保 11:422020/01/06 財經 《金融股》去年獲利逆勢回升，京城銀攻19月高價 12:162020/01/06 財經 不畏大盤重挫 富旺、富宇股價逆勢上揚 13:512020/01/06 財經 道瓊破月線前 中性偏多看待 16:212020/01/06 財經 滬指收升21點 重新站上3,100關口 16:012020/01/07 財經 投資人急獲利了結 金價周二盤中跌0.7％ 08:492020/01/08 財經 《金融》MSCI新推15支固定收益ESG及因子指數系列 10:172020/01/08 財經 陸股三大指數下挫 深成指開盤跌0.48％ 10:272020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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