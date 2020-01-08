為報復美國之前的空襲行動，伊朗發射多枚導彈突襲在伊拉克的美軍基地，中東緊張局勢急速升溫，周三日經225指數收跌1.57%，為23,204.76點，但脫離盤中低點；該指數盤中最低跌至22,951.18點，為去年11月以來首度跌破23,000點重要心理關卡。東證一部指數收跌1.37%，為1701.40點，跌幅亦較盤初緩和。避險需求帶動日圓一度站上3個月新高，豐田汽車和小松製作所等主要出口股走跌。石油股Inpex和JXTG控股逆勢收高，但跟隨國際油價走勢漲幅收斂。

(時報資訊)