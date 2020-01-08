楊鎮浯今天下午請假，陪同陳玉珍在湖下老家拜票。（李金生攝）

楊鎮浯今天下午請假，陪同陳玉珍在湖下老家拜票。（李金生攝）

尋求連任的陳玉珍與楊鎮浯在湖下「雙忠王廟」會師。（李金生攝）

楊鎮浯與陳玉珍合體，期待贏得立委選戰，也讓韓國瑜開出漂亮的票數。（李金生攝）

「阿嬤！拜託了！」楊鎮浯陪同陳玉珍下鄉和掃街拜票。（李金生攝）

楊鎮浯與陳玉珍挨家挨戶拜票，為藍營確保金門這一席拉開巷戰序幕。（李金生攝）

「未來四年真的很重要!」楊鎮浯與鄉親相互加油打氣。（李金生攝）

面對鄉親的支持鼓勵，楊鎮浯和陳玉珍都好開心！（李金生攝）

楊鎮浯偕陳玉珍穿梭大街小巷，爭取鄉親的大力支持。（李金生攝）

10搶1的金門立委進入決戰，縣長楊鎮浯今（8）日下午與尋求連任的陳玉珍在湖下會師，帶領競選團隊挨家挨戶拜票，展現「黨員同志一條心」的團結氣勢，也為藍營確保金門這一席拉開巷戰序幕。

楊、陳2人在選戰最後階段合體，而且選在「縣長的故鄉」湖下誓師出征，下鄉徒步拜票時還不時交談，頗有以實際行動打破2人不合傳言，穩固軍心的用意。

楊鎮浯是在下午請假輔選，2時在湖埔村長楊振嵩和多位長老的陪同下，與陳玉珍競選團隊和國民黨縣黨部主委石兆瑉等人在湖下「雙忠王廟」口會合，攜手替韓國瑜和陳玉珍加油打氣。

脫下西裝，穿上韓國瑜競選團隊「H」戰袍的楊鎮浯，偕陳玉珍穿梭村內大、小巷弄，挨家挨戶向鄉親拜票，雖然青壯村民都外出上班和工作，但仍有不少村民聽到聲音，趕緊出來表達支持，也要國民黨加油！

楊鎮浯、陳玉珍等人隨後也轉往金城鬧區莒光路、中興路一帶掃街拜票，希望把握最後幾天，拉出更旺盛的氣氛，贏得立委選戰，也讓韓國瑜開出漂亮的票數。

陳玉珍在媒體聯訪時，強調她和楊鎮浯都是國民黨新生代，2人都是從小住在後浦的厝邊頭尾，相識已有40年左右，目前在各自工作崗位攜手合作，協力爭取金門權益和鄉親福利。

楊鎮浯更是笑呵呵表示，他和陳玉珍不能說是「青梅竹馬」，但2人並沒有外傳的不合，只是選舉時總會出現一些「選舉語言」，讓他們好像不走在一起，出來給人家看一下都不行。

(中時 )