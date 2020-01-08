反滲透法即將上路，但跨部會今天聯合舉行的記者會，花了40多分鐘仍無法讓民眾安心，倒是行政部門間接證實，未來受規範對象，「不知者無罪」，並非不知者不查，換言之，新法上路，檢警將可針對可疑對象全台大查案。

陸大會主委陳明通上午表示，反滲透法的定義很明確，「不罰過失或不知」， 一定要明知，有犯意的連絡才是規範的對象，不知者無罪，外界不要擴大解釋，新法上路更能導正兩岸正常往來。

他說，這部法律首先是要確定做了本來法律禁止的行為，第二是確定來自滲透來源的指示、委託、資助才會罰，外界所謂包山包海、綠色恐怖都言過其實。陳明通並說，政府也檢討李登輝時期的戒急用忍，積極開放有效管理，正常交流都是鼓勵 的，反滲透法是反滲透，不是反交流。

但針對檢警可能大查案的疑慮，法務部次長陳明堂說，一般犯罪案件也不是警察閉著眼睛就送案，一定要經過調查，調查其中因果關係及證據，搜證也許有某種程度的困難，但是要積極搜證，有事證有犯罪嫌疑才會送給檢察官，檢察官才能起訴，而不是無限上綱，在罪行法定主義下，跟證據裁判主義之下，是要嚴格搜證，在實務面的操作應該會很慎重。

換言之，官方只保證不知者不罪，並未保證不知者不查，全民隨時都可能像台大教授蘇宏達一樣被查水表，必需耗費司法及社會資源，才能還回清白。

＃反滲透法 ＃陸委會 ＃法務部

(中時 )