新黨市議員侯漢廷因涉《國安法》被限制出境，不過，侯漢廷以隨同台北市長柯文哲出訪歐洲為由，向台北地方法院聲請解除限制出境，北院審酌後，8日裁定准侯提供20萬元保證金，自裁定當日到22日暫時解禁，23日起恢復限制出境、出海。

北院裁定認為，依台北市議會公函，柯文哲率團訪問歐洲日期已具體說明，侯漢廷在議會抽籤取得以公費參加2020年1月12日至22日到歐洲訪問考察行程，若隨市府出訪，有當地官員招待、隨行人員、警力戒護、媒體關注等行政或外部拘束力強度高，所以棄保潛逃的可能性低；且侯漢廷在歷次偵、審程序均準時到庭應訊，去年3月16日至同年月24日曾准予他解禁，侯如期返台，沒有棄保潛逃，因此裁准侯以20萬元保證金暫時解除限制出境。

侯漢廷是在北檢偵查中就被限制出境，2018年7月27日北院接續限制出境，日前向北院以隨同市長出訪為由聲請暫時解除限制出境。

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(中時 )