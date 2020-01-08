申報貨物進出關 誤差5％以內免罰 16:242020/01/08 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為提高業者營運彈性及自由貿易港區發展，交通部於2019年10月函釋自由貿易港區設置管理條例第38條第1項規定所稱「虛報或不實」之判斷基準，港區事業向海關通報之貨物數量或重量如與實際不符，差額在5％以內者，不構成虛報或不實，得予免罰。 關務署說明，鑑於報運一般貨物進、出口，如有虛報數量或重量情事，依海關緝私案件減免處罰標準第8條規定，數量、重量誤差未逾5％者，免予處罰。為利進出自由港區貨物與一般通關案件執法一致性，交通部將參照該減免處罰標準，放寬解釋虛報或不實之判斷基準。 (工商 ) #港區 #貨物 #虛報 #處罰 #自由 也許您會感興趣 推薦閱讀 抵制加州新就業法 自由作家申請禁制令 04:092020/01/04 全球財經 MLB》卡斯楚加盟國民 身價砍半 10:132020/01/04 體育 台大挺蘇宏達遭質疑 管中閔這樣回 12:142020/01/04 生活 不怕查水表 蘇宏達：捍衛言論自由是為下一代 12:252020/01/04 生活 強化黨領導 陸改大學章程引焦慮 04:092020/01/05 話題觀察 加州新法扼殺兼差族 04:092020/01/05 專題周報 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 汽機車舊換新 減稅達336億 04:102020/01/07 金融．稅務 大炮打小鳥 別讓警察變東廠 04:102020/01/07 政治要聞 扯！台東粗心司機未拉手煞車 整輛計程車墜海 17:542020/01/07 社會 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。