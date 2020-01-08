為提高業者營運彈性及自由貿易港區發展，交通部於2019年10月函釋自由貿易港區設置管理條例第38條第1項規定所稱「虛報或不實」之判斷基準，港區事業向海關通報之貨物數量或重量如與實際不符，差額在5％以內者，不構成虛報或不實，得予免罰。

關務署說明，鑑於報運一般貨物進、出口，如有虛報數量或重量情事，依海關緝私案件減免處罰標準第8條規定，數量、重量誤差未逾5％者，免予處罰。為利進出自由港區貨物與一般通關案件執法一致性，交通部將參照該減免處罰標準，放寬解釋虛報或不實之判斷基準。

(工商 )