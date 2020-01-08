財長、關務署長至基隆關 發放春節慰勞金 16:242020/01/08 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （財長蘇建榮視察基隆關並發放春節慰勞金。圖／財政部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮與財政部關務署長謝鈴媛今（8）日至基隆關八里分關視察海運快遞通關業務，並發放春節慰勞金。 基隆關表示，適逢春節前夕跨境電商物流貨量大增，為加速辦理海運快遞貨物通關，該關已於每周一、三及五定期派員加班辦理通關。 基隆關也呼籲，民眾切勿任意於網路購買高風險地區之豬肉類產品，如經查獲違規進口疫區豬肉類製品，最高可處7年有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金，民眾應詳細查明或向賣方詢問食品成分。 (工商 ) #基隆 #春節 #通關 #財長 #快遞 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆公車站電眼執法上路 3天猛拍逾60件違停 12:242020/01/04 社會 基隆》宋瑋莉安樂區掃街 預告7日韓國瑜基隆造勢 17:102020/01/04 政治 南台灣飯店 春節訂房爆棚 04:102020/01/06 產業．科技 春節疏運！南崁北上國道免停紅燈 14:442020/01/06 生活 財長視察海關 發放過年值班慰勞金 15:302020/01/06 財經 春節前送愛 台塑企業400餘萬元春節禮金幫助弱勢家庭 17:082020/01/06 生活 基隆團結大會韓7日率先登場 00:102020/01/07 生活 《產業》2020春節7天連假，15處景點估易壅塞 14:322020/01/07 財經 四大通關服務 台中關過年不打烊 15:202020/01/07 財經 韓赴基隆輔選人潮爆棚 港媒：看到勝選契機 23:572020/01/07 政治 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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