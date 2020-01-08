財長蘇建榮與財政部關務署長謝鈴媛今（8）日至基隆關八里分關視察海運快遞通關業務，並發放春節慰勞金。

基隆關表示，適逢春節前夕跨境電商物流貨量大增，為加速辦理海運快遞貨物通關，該關已於每周一、三及五定期派員加班辦理通關。

基隆關也呼籲，民眾切勿任意於網路購買高風險地區之豬肉類產品，如經查獲違規進口疫區豬肉類製品，最高可處7年有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金，民眾應詳細查明或向賣方詢問食品成分。

(工商 )