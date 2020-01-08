美國和伊朗劍拔弩張，多家航空公司表態不會飛越伊朗和伊拉克空域。國泰航空 8日表示，國泰所有客機於過去一年多並沒有飛越伊朗或伊拉克，該公司的所有航班將不會飛越伊朗或伊拉克，直至另行通知。

香港經濟日報報導，國泰航空指出，該公司經常檢視受關注的地區，確保所有航班的航道運作安全，評估工作一直持續進行，並綜合內部及其他機構的專家意見。

(工商 )