國泰航空：所有航班不會飛越伊朗或伊拉克 16:222020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和伊朗劍拔弩張，多家航空公司表態不會飛越伊朗和伊拉克空域。國泰航空 8日表示，國泰所有客機於過去一年多並沒有飛越伊朗或伊拉克，該公司的所有航班將不會飛越伊朗或伊拉克，直至另行通知。 香港經濟日報報導，國泰航空指出，該公司經常檢視受關注的地區，確保所有航班的航道運作安全，評估工作一直持續進行，並綜合內部及其他機構的專家意見。 (工商 ) #伊朗 #伊拉克 #航空 #國泰 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊拉克欲驅逐美駐軍 川普嗆制裁 04:102020/01/07 話題觀察 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊拉克要求撤軍 川普嗆先還錢 04:102020/01/07 國際大事 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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