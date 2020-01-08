中市1名阿公在2017年8月間於家中獨自照顧年僅9個月大的孫女時，竟趁機猥褻，媳婦隔天查看住家的監視器錄影畫面，無意中發現女兒被公公猥褻畫面，氣憤報案，又追查出阿公也猥褻另名7、8月大孫女。阿公坦承犯行，並離婚離家求取原諒，而被害女嬰的父親也向法官求情輕判，台中地院依強制猥褻等罪判他徒刑3年2月，仍可上訴。

判決書指出，阿公住在台中市北屯區，在2017年8月18日下午4時許，獨自在家照顧9個月大的女嬰，為自我性慾，竟罔顧倫常猥褻無從抗拒的孫女，女嬰母親隔天查看住處監視器影像，竟發現女兒遭公公猥褻，氣憤報警，還追查出，阿公也以相同手法猥褻另1名年僅7、8個月大的孫女。

阿公依家人要求而辦理離婚，並搬離住處求取原諒，也不再有接近被害女嬰機會，被害女嬰的父親也向法官請求給予從輕量刑的機會。

法官以阿公除犯此案外，另還猥褻另名7、8個月的孫女，且已遭判刑，難以憫恕減刑或宣告緩刑，依強制猥褻罪判處徒刑3年2月。

(中時 )