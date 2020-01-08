台中市觀旅局估算大甲北堤自行車道改善工程整體經費超過4千萬元。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

串連台中海線景點的大甲自行車道，因車道連結不完全，部分路段大車小車爭道，且無法連結日南重要景點。台中市議員施志昌8日邀集相關單位會勘，觀旅局指出目前已編列設計費用180萬元，整體經費超過4千萬元，施志昌承諾會透過立法院副院長蔡其昌向中央爭取。

台中市議員施志昌8日邀集台中市觀旅局、建設局、經濟部水利署第三河川局、台中市大甲區公所，於大甲北堤東路堤防辦理會勘。

施志昌指出，大甲自行車道自松柏漁港往南接至北堤西路，而台一線以東亦有完整的自行車道，但東明路至台一線中間的北提東路僅有劃設於一般車道上自行車道，而此處經常有大型聯結車、砂石車經過，自行車與大車爭道的情況相當危險，必須另設專用的自行車道。

施志昌表示，蔡其昌副院長花8年爭取8千萬元經費，投入大甲車站周邊環境的改造，日南慈德宮、日南夜市與日南國中也在此處，此外，歷史建物「舊大安溪橋」位於北堤東路跨越大安溪之處，台中市政府過去也投入經費改造，但因無專屬自行車道，沒辦法串連相當可惜。

觀旅局表示，目前已先編列180萬設計費用，計畫透過六股堤防以及火炎山堤防上、堤腳或是防汛道路規劃專用的自行車道，預計過年前進行設計規劃，目前預計長度約4.71公里，建設總經費4966萬元。

施志昌表示，由於設置專用自行車道的經費龐大，台中市政府預算不足，他會持續透過立法院副院長蔡其昌向中央體育署爭取經費，期待這條自行車道能順利接通。

(中時 )