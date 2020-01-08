嘉義地檢署破獲博弈網站，查扣麥拉倫跑車，鑑價師察看內裝。（廖素慧攝）

嘉義地檢署查扣麥拉倫跑車，鑑價師察看車況。（廖素慧攝）

嘉義地檢署將拍賣查扣的麥拉倫、保時捷3部名車，請來鑑價師鑑價。（廖素慧攝）

林姓男子經營博弈網站，透過吳承霖地下匯兌集團從境外匯回台灣39億，去年12月間遭嘉義檢方破獲，查扣1部麥拉倫、2部保時捷名車，檢方8日鑑價，林男說，為了圓夢，去年11月才買麥拉倫，僅開過2次。

林男說，藍色麥拉倫是2018年的車，去年11月間以二手價828萬元入手，只開過2次，1次從台北開回嘉義，1次在嘉義市區，紅色保持捷2015年車，2017年以二手價300萬購入，白色保持捷205年車，2017年以二手價285萬買入。

彰化縣汽車公會林姓鑑價師說，鑑價主要看年份、公里數、鈑金及車子出廠文件證明、售出發票等資料，3部車子狀況良好，初估麥拉倫約650萬元，白保約200萬元，紅保約215萬元。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，查扣這3部車子徵得林姓被告的同意，鑑價、拍賣，預定16日上網公告起標價，2月5日在地檢署前廣場公開拍賣，因案件尚在偵查中，拍賣所得暫由地檢署保管。

嘉義地檢署去年8月間破獲史上最大地下匯兌124億案，以吳承霖為首腦的洗錢集團，擴大偵辦追查出29歲林姓男子、陳姓男子等人是大咖客戶，在菲律賓、大陸、台灣架設博弈網站，去年12月3日晚間檢調到台北、新北、台中、嘉義縣市等33處所大搜索，林男以名車代步，因涉嫌賭博、洗錢罪嫌，目前羈押中。

(中時 )