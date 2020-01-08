看好農曆新年國人出國旅遊旺季，連結車隊與用戶的開放平台「LINE TAXI叫車平台」，於今（8）日宣布攜手國際機場接送租賃車品牌「TMS全鋒事業」正式推出機場接送服務，提供用戶更多元的移動體驗。現在，除了可以在LINE TAXI呼叫小黃計程車前往機場，也可以在LINE TAXI中選擇預約租賃車接機與送機。

LINE TAXI機場接送服務，首波服務地區為雙北市區（瑞芳區、烏來區、淡水區、三芝區、石門區、萬里區、金山區、雙溪區、平溪區、石碇區、坪林區、貢寮區、深坑區目前不在範圍內）到桃園國際機場、或台北松山機場的「接機」與「送機」服務。出發前24小時透過LINE TAXI官方帳號（ID: @linetaxi）即可預約車輛與完成付款。在車款方面，LINE TAXI機場接送也提供多元選擇，像是有單趟只要1,050 元經濟實惠的國產車，也有適合接送貴賓的高級商務車，或是便利全家同行的六人座車，可供預約時點選。此外，還可根據個人需求自由加購服務項目，像是配備兒童安全座椅、增加停靠點等等。

LINE TAXI叫車平台於今（8）日宣布正式推出機場接送服務，提供用戶更多元的移動體驗。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

為了回饋忠實用戶的支持，LINE TAXI規劃了T粉專屬的「T Rewards」會員計劃，針對「趟次」與「里程數」同時累積，若是趟次多，可以快速提高「T Rewards」會員等級，若是「里程數」多，則可以快速累積「T里程」。「T Rewards」的設計，希望讓短程但頻次高的用戶，或是搭車路線較長、付出較高車資的用戶，都能享受回饋，像是這次新推出的機場接送服務，也可以累積「T里程」。搭配機場接送服務上線，LINE TAXI將於2020年1月正式開放「T里程」兌換乘車券，像是累積450T，可以兌換500元的乘車券！

為感謝用戶對LINE TAXI的支持，於2020年1月8日至2020年3月1日的機場接送上線活動期間，預約LINE TAXI機場接送單趟費用NT$1050以上，每趟都加碼贈送300元乘車券（(30元乘車券十張)）！讓用戶日常搭乘小黃計程車可以使用。此外，機場接送也納入LINE TAXI專屬「T Rewards」會員制度的「T里程」累積，讓愛用者可以更快提升會員等級，獲得更多回饋。

(中時電子報)