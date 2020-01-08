國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬8日下午到北市第一選區（北投、天母）國民黨立委候選人汪志冰競總開直播，李佳芬表示，她曾問韓「你當選到底能做多好啊？」但韓絕對是清廉政治人物，國民黨過去雖做了很多不如人意的事，但「寧願相信韓1次，也不要被蔡英文騙2次」，若國瑜做不好，他說4年就滾蛋，管你什麼政黨，做不好就下台！

李佳芬說，韓冰會不會出現是祕密，因為他們夫妻已被鋪天蓋地抹黑，她還問韓「我們倆會不會身敗名裂？」不忍孩子出來，因為已經有人準備好抹黑，她妹也問過她「我們到底招誰惹誰？」汪志冰隨即說「妳下車時，我就覺得妳變黑很多！」

李佳芬說，好像從來沒有候選人的太太這麼淒慘，她問韓「是你選還我選？」現在被抄家滅族，她父母也很可憐，但她更心疼是所有支持者，選舉史上沒有候選人的支持者這樣被汙衊、抹黑，說什麼韓粉不理性、無腦，但支持者永遠在造勢中是最歡樂、正向。

「但寧願相信韓國瑜1次，也不要被蔡英文騙2次！」李佳芬說，台灣現在是沒互信，但他們支持者這麼團結，絕不能讓支持者失望，她有時還擔心問韓「你當選到底能做多好啊？」但韓絕對是清廉的政治人物，會是有有效能的政府，國民黨過去做了事很多不如人意，若國瑜做不好，韓說4年就滾蛋，管你什麼政黨，做不好就下台。

李佳芬說，士農工商沒一個行業開心，從南到北觀光業哀鴻遍野，台南、高雄長期淹水嚴重，本以為是天災，才發現與登革熱一樣都是人禍，韓去年做了之後，登革熱明顯消失，但藥很貴，中央又不給錢，還說高市府沒寄公文，但承辦人都急哭了說有。

她說，支持者都問韓為何不查弊案，韓說有查，但法務部不在他手上，都有移送檢調、政風，不過不知後面怎樣處理，有了檢調指揮拳才能查金流，韓很重視官員操守，以及政府要有效及清廉；另外民進黨一直黑韓贊成一國兩制，但韓從當議員、立委包括論文寫作，都一再反對一國兩制。

回顧韓國瑜從北農總經理辭職後競選國民黨主席的日子，李佳芬表示，那段日子是昏天暗地，但在孤立無援時，汪志冰大姊和藍委陳學聖幫忙，所以受人點滴、湧泉相報。

(中時 )