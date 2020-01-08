投票日將至，有同志家長發現街上隨處可見安定力量及部分國民黨候選人，刻意抹黑同性婚姻讓長輩抱不到孫布條，同志家長中壢新街國小家長委員吳少喬今下午在立法院召開記者會強烈譴責，痛批這些政黨、政治人物操作選舉議題傷害同志家庭，呼籲停止惡意抹黑、霸凌少數族群的行為，也呼籲新國會能推動反歧視法，保護下一代免於被部分候選人為贏得選舉刻意打壓。

同志家長今邀集時代力量不分區候選人王婉諭、綠黨不分區候選人鄧惠文、婚姻平權大平台總召呂欣潔等人，召開「請勿販賣歧視與恐懼犧牲孩童權益騙取選票」，呼籲特定政黨、候選人不應操作反同議題，並立刻停止撤下相關抹黑文宣，勿再製造更多歧視與霸凌，傷害許多家庭與孩子。

吳少喬表示，台灣有超過350個同志家庭的子女，非常多家庭是雙親及長輩照顧，深知女兒跟女生結婚也是可以抱孫，如今選舉將近，看到特定政黨或部分候選人製作傷害同志跟孩子的布條，連孩子看到都心碎說怎麼這樣說我們，難道我們是少數不該被保護，這些操作選舉議題的人口口聲聲說愛孩子守護傳統，難道我們的家不是家，這樣騙票行為教導下一代多數可以霸凌少數，這樣的方式對嗎？

吳少喬期盼未來國會有更多力量照顧兒童及同志家庭的權益，不論家庭組成方式，孩子都應該在愛中成長，而不是被少數人打壓、歧視，希望未來國會能比照歐美國家立《反歧視法》，用法律保護孩子免於被部分候選人消費，因而受到打壓霸凌及歧視。

王婉諭說，作為家長希望孩子在平等自由社會長大，不會受到歧視，用開闊的心態，亂掛布條抹黑同志家庭，顯示出性別教育重要性，讓孩子知道除了異性戀，還有同性戀、雙性戀，時代力量長期為性別平權立場不退縮，未來進入國會也會持續以打造性別平等友善社會為目標。

綠黨主張生育平權，開放所有成年人不論性傾向、婚姻狀況都能進行人工生育和代孕，改變現行一夫一妻且不孕夫婦才適用的規定；同時也希望開放同性配偶收養孩童，這是希望盡到國會推動的兩項政見。

鄧惠文強調，長輩抱不到孫並不是同性戀導致，而是當今男女在經濟、心理、領性等方面造成不生育的想法，卻被有心人用同婚議題來騙票，嚴厲譴責，若希望家庭幸福享天倫之樂，世代要溝通了解，而不是用歧視、抹黑分化。

(中時 )