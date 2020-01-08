中石化（1314）公告發行1800萬單位GDR（全球存託憑證），表彰4.5億股普通股，發行總金額1.29億美元，每單位GDR表彰普通股25股，每股發行價8.64元，折價7.69％，藉此支應大陸江蘇如東威名石化一期第2階段量產佈局。

中石化表示，此次GDR發行金額1.29億美元，以30.087台幣兌1美元匯率計算，換算募得資金約38.81億元，取得資金投入如東威名石化建廠。該廠總投資額約59億元，年產規模為環己酮年產15萬噸、10萬噸尼龍六。

中石化CPL年產40萬噸，營收佔比約6成；AN年產22.4萬噸，營收佔比約3成；尼龍粒年產3.6萬噸。

受制CPL市況、報價不佳，中石化營運保守看待；除將以量制價方式來刺激下游偏弱的需求，也會全力發展高值化產品，逐步拉高占營收比重。

有鑑大陸人均所得成長，高級衣料消費力成長，帶動尼龍、化纖需求，平均需求年增率約1成；尼龍原料CPL產能增幅更大，今年年產增至550萬噸，推估2022年推進至600萬噸。

為此，中石化推動如東威名石化投入環己酮、尼龍六一貫化產能的建制，以去化上游原料，強化營運條件；惟大陸再度收緊化工廠環保稽查，如東威名石化一期量產時程由2019年中延至第4季。

此外，中石化海外緬甸仰光的住宅和商業混合建案預計第2季完成；越南地區則瞄準在胡志明市。至於高雄94期重劃區（特貿五A用地）、70期重劃區（特貿六用地）佔地各約12公頃、4公頃。

(工商 )