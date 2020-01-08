國發會今（8）日宣佈，已許可「台灣產業創生平台公益信託基金」申請設立一案，這是國發會自2015年訂頒「公共治理與社會發展業務公益信託許可及監督辦法」、4年多以來首次申請並獲許可個案。

而該案是由知名併購律師黃日燦發起，委託富邦銀行管理，主要目的在結合國內企業領袖，要推動臺灣與國際科技群聚對接、產業人才培訓、強化企業創投、高峰對話或深度論壇等，實現協助臺灣產業轉型升級。

黃日燦日前結束律師生涯，目前除了被延攬擔任裕隆集團執行長之外，現也帶頭創「台灣產業創生平台」。今天在國發會記者會上，黃日燦開玩笑的說，以前大家都稱呼他是大律師，現在多了創辦人、董事長的稱號了！

對於創辦動機，黃日燦指出，在過去律師生涯，他經手過諸多併購案，碰到很多成熟產業或大型企業，發現台灣企業規模大、都是靠著做代工，雖營收大，但利潤低。很少看到台灣成千上萬家的成熟產業裡，出現想要改變的思維，若能帶這些企業去看到「後天」，他們就能知道「明天」產業會變得如何，那「今天」又該如何準備。

黃日燦直言，若台灣經濟要強，要從代工經濟模式轉型升級，做更高含金量的產品及技術，「跳開既有產品及明日訂單，要往後天去看」，他期望找更多擁有可放眼10年前瞻視野的企業，可做十年以上的投入，且可將盈餘或研發經費的10％投入新創。

在資金來源的部分，黃日燦透露，目前已有8位企業家願意各捐600萬，除了黃日燦，還包含：台哥大董事長蔡明忠、緯創資通董事長林憲銘、大聯大投資控股董事長黃偉祥、佳世達科技董事長陳其宏、信義房屋董事長周俊吉、可成科技董事長洪水樹、大亞電纜／創投董事長沈尚弘。至於台哥大總經理林之晨也捐出300萬，共5,100萬元。

考量資金若一次到位，存放在銀行要被收管理費，因此黃日燦說，上述資金會分2～3年到位，今年預計先有大約2千萬。若5千多萬花完、錢不夠，黃日燦說，再找就有了，更重要的是要找對人，他也分享找團隊成員的「四個標準」：錢賺得差不多了、事業也發展得差不多了、願意管管「閒事」，更重要的是個性「積極正面」。

黃日燦說，國內「錢賺得差不多、事業也發展得差不多」的企業主，人數「多得不得了」，但願意管閒事的就少了一點，而且他還希望參與的成員，是會花3分鐘抱怨、更肯花30分鐘解決問題的人。

至於選擇公益信託的好處，國發會也特別介紹，與一般成立財團法人基金會相較，公益信託除一樣享有適當的租稅優惠外，更便利之處包含：第一，不必取得法人資格，設立手續較為簡便，更易達成服務社會之目標；第二，無須成立主事務所及設置專職人員，可節省相關支出；第三，不受捐助財產規模及存續期間之限制，且可動用本金，讓資源運用更有效率及彈性。

今天記者會包含中華電信獨立董事顏漏有、佳世達科技副總暨事業群總經理李昌鴻、大亞電纜/創投董事長沈尚弘、玉山金控科技長兼人工智慧學校執行長陳昇瑋、矽谷天使投資公司董事長楊?航等均出席。富邦銀行也派出信託業務處資深經理黃景垣與會。

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