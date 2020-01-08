連鎖餐飲集團六角國際（2732）公告2019年12月合併營收4.28億元、累計第四季合併營收12.60億元、全年合併營收49.54億元，分別較2018年同期成長13.62％、22.23％及28.47％，均為歷來同期新高。

六角2019年合併營收創下新高表現，較前一年度同期大幅成長28.47％，成長動能主要受惠「Chatime日出茶太」全球展店腳步持續，且已站穩市場龍頭的印尼及菲律賓等東南亞市場的同店銷售成長強勁所帶動，預期2019年獲利年成長表現超過營收年增率的趨勢可以持續。

六角表示，2020年仍將維持獲利增長表現超過營收成長幅度的趨勢，公司在過去兩年聚焦在優化營運，專注在飲品發展，並且持續進行虧損店淘汰或轉型動作。

目前六角旗下「Chatime日出茶太」在已達經濟規模的印尼、菲律賓與澳洲（印尼300店、菲律賓百店與澳洲百店），以及今年可望突破百店的加拿大等地區加大擴張力道。因應全球化佈局，六角相關人力團隊配置已在兩年前備妥，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

六角表示，相較於台灣或大陸手搖茶市場的蓬勃發展，人口高達逾2億人的印尼市場仍有相當大的發展空間，目前亦已見多家品牌躍躍欲試，然以首都雅加達來看，「Chatime日出茶太」300店幾已搶占重要商圈據點，並已簽有長期租約，勢對新進者造成進入門檻，六角亦將於2020年啟動印尼「跳島策略」，向離島發展擴張，以領先品牌且大者恆大的優勢，預計可望順利達成每年淨增加100店的目標。

在東南亞市場，六角在菲律賓則會以每年40-50家淨增加店數成長，加拿大在今年有望達成百店，馬來西亞則預期2021年亦會達到百店規模里程碑。六角表示，在大者恆大趨勢下，公司一方面會在領先市場維持強勢擴張動作，拉大與競爭者的距離；另一方面，公司仍會在歐美以及新興市場積極布局。2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑。

(工商 )