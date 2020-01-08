財政部北區國稅局表示，為簡便企業及機關團體退稅作業，及避免小額退稅案件耗費徵納雙方成本，提供多元退稅管道，營利事業及機關團體只要利用存款帳戶直接劃撥退稅，退稅金額不分大小，都不會「漏接」。

北區國稅局說明，營利事業或機關團體尚未申請採用金融機構存款帳戶直撥退稅者，除可在每年5月所得稅結算申報時，填寫「營利事業所得稅直接劃撥退稅同意書」欄位，亦可隨時透過財政部稅務入口網下載「營業稅及營利事業所得稅使用、異動、取消直接劃撥退稅同意書」申請書表辦理，而且這項措施只需填寫一次，不必逐年申請，退稅款會在退稅當日直接撥入指定存款帳戶，可免除持退稅支票往返金融機構舟車勞頓或等待票據交換的時間，若不慎遺失退稅支票，尚須辦理掛失止付等手續繁瑣的不便。

北區國稅局指出，營利事業或機關團體可利用在金融機構開立的支票存款、活期存款等帳戶，擇一辦理直接劃撥退稅，另提醒該指定轉帳退稅的帳戶，必須為參與金融資訊系統轉帳納稅及直撥退稅作業的金融機構，否則無法受理。

(工商 )