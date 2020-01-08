論文門搶搶滾！175名來自產業界、學界的各領域博士，8日下午召開「蔡英文博士資格及學術倫理」記者會並提出共識及建言。博士團秀出1984年蔡英文指導的碩士生林桓論文，質疑為何幾乎是同一時間學生林桓寫完碩士論文、指導教授蔡英文完成她的博士學位？蔡英文如何可能剛拿到博士學位就指導完一名碩士生？並呼籲總統府、教育部、政大及東吳大學等相關單位盡速解密文件。

教育部則第五度公告表示蔡總統確實有博士學位資格，教育部是1984年6月21日函請英國倫敦自由中國中心查證蔡英文博士資格，查證屬實。

與會成員包括德國杜塞道夫大學博士郭書祥、美國羅徹斯特大學博士李寬容、國立清華大學博士阮忠清以及國立台灣大學博士郭菁菁、葉開溫、陶翼煌等。博士團首先表示，他們並不是登記在案的組織，只是一個產業交流的博士社群。

主持人郭書祥表示，論文門爭執已經有半年之久，期間LSE（倫敦政經學院）和總統府、教育部不斷提出證明說蔡總統論文是真的、博士是真的、升等是真的；但是畢竟LSE曾經有販賣學位給格達費之子的「黑歷史」，而各方提出的種種疑問總統府也沒有給出清楚的回答。

博士團提出許多質疑，包括蔡英文在政大的升等文件，為何要到2049年才能解禁？1983年蔡英文還沒有拿到博士，為何可以指導碩士論文？總統府講的蔡英文升等為副教授的時間，為何和教育部講的不一樣？

郭書祥表示，他昨天還為此特地跑到東吳大學圖書館調閱蔡英文指導的碩士生林桓論文，奇怪的是書目還在，但書不見了；後來去國家圖書館才調到。林桓的論文謝詞上清清楚楚表示，自己「（民國）七十三年春」論文口試通過，但蔡英文表示自己1984年3月14日拿到博士學位，時間幾乎是一致的，這又如何可能？

博士團表示，雖有教育部四度公告蔡總統確實有博士學位，博士團對於蔡總統的博士資格仍是存疑的，呼籲留待司法判斷；蔡英文的副教授升等資格並非國家機密，不該保密到2049年，蔡總統應該以總統令責成教育部立即解密；境管局盡速公開蔡總統1980到1986年出入境資料；另教育部應該盡速釐清蔡總統在政大和東吳是否有指導碩博士論文資格。

(旺報 )