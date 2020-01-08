「若韓國瑜贏得大選，黨主席當然由他兼任；但若大選不如預期，黨內也一定會逼宮國民黨主席吳敦義，力挺韓國瑜帶頭改革國民黨。」中山大學政治所教授廖達琪分析，侯友宜身為國民黨內「最大諸侯」，雖然過去行事低調，且在總統大選期間也不斷強調行政為重，刻意與韓國瑜保持距離；侯友宜就算可能被拱上去選主席，未必會積極參與，反而將與黨中央保持適當距離。

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對於侯友宜和韓國瑜的互動暗藏什麼玄機，台灣師範大學政治所教授范世平分析，由於「超越藍綠」逐漸成為全民共識，侯友宜在這次大選中，刻意與韓國瑜保持距離，或許是為了日後布局考量，「突破藍綠的界域，才是侯友宜最大的優勢。

范世平進一步指出，侯友宜很懂人情世故，是個「很接地氣」的長官，一路以來，在藍綠都有朋友；他在藍營中排行名列前茅，只要韜光養晦，假以時日必大放異彩。「到目前為止，民進黨的新北市議員不會去得罪或反對侯友宜，在這樣和諧的氛圍下，以侯友宜八面玲瓏的個性，未來幾乎篤定可以連任新北市長。

(中時電子報)