民眾黨不分區立委候選人「學姊」黃瀞瑩（圖左）和郭台銘辦公室發言人郭昕宜（圖右）為同黨立委候選人謝文卿（圖中）站台力挺。（張妍溱攝）

台灣民眾黨台中市第5選區立委候選人謝文卿，為了爭取更多年輕支持者，8日在「學姊」黃瀞瑩和郭台銘辦公室發言人郭昕宜站台力挺下，呼籲選民集中選票，支持沒包袱的第3勢力，撇開藍綠，國會才能有前進的力量。

北、北屯區選情白熱化，謝文卿指出，選舉一到，藍綠2黨不斷抹黑、狂打政績牌，民眾看不慣惡鬥，喊出關鍵時刻要「棄莊保謝」。第3勢力成為關鍵的力量，強調他沒有兩黨包袱只有專業喊熱情值得選民投下寶貴的一票。

「學姊」黃瀞瑩指出，台灣民眾黨在這次選戰，非常艱辛，從8月成立迄今僅4個月，是新興政黨，所推出候選人非常清新、政治素人，希望可以給民眾1個不一樣的選擇，不管是在哪1個地區，有別於藍綠之後，有第3個選擇。

黃瀞瑩說，這次推出區域立委都非常認真努力，分布在台灣各個不同的角落，推廣台灣民眾黨，希望台灣民眾黨可以在這次選舉成為最關鍵的少數，藉由1股少數的力量進入國會可以制衡。

郭台銘辦公室發言人郭昕宜表示，郭台銘秉持2黨不過半、2大2小，讓台灣的民主翻新頁，讓第3勢力成為台灣民主史上制衡的力量，只要是能夠為台灣來服務，只要願意推動他提出的6大政策，零到六歲國家養、大健康產業、百億身障基金等政策的候選人，他都願意來支持站台。

(中時 )