回顧大選初期，在韓國瑜確認成為國民黨總統候選人後，媒體每日一問侯友宜「是否接任新北市競選總部主委」，侯友宜總是回覆「市政優先」、「以400萬市民為最大考量」等，甚至直言韓國瑜國政顧問團提出的「重啟核四」是假議題，更在藍營狂打「台商回台投資為零」時，提出新北市招商引入投資金額達1073億元；近日藍營猛打《反滲透法》時，侯友宜竟表態「樂觀其成」。

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對此，國民黨新北市黨部主委李乾龍緩頰說，侯友宜扮演的角色相當重要，「去年底侯友宜與韓國瑜共同出席誓師團結大會，可以看出侯友宜忍受外界批評，是為了要營造最佳時間點與韓國瑜同台。最後的選前之夜，韓國瑜在高雄打拚，新北的主角就是侯友宜，穩住新北，才能幫助國民黨重返執政。

親近侯友宜的人士認為，警界出身的侯友宜，政治布局就像警察辦案，不引人注意、鴨子划水般穩紮穩打，不會冒險去搶鋒頭，因為依警界慣例，一但出征失利就可能被打入冷宮，或是調任非主管職務、失去手下部屬，所以侯友宜穩健鞏固自己的政治實力，培養執政團隊，等待水到渠成的時刻。

對於大選後，侯友宜在藍營中的角色，多數綠營人士也持正面看法，民進黨新北市議員何博文認為，因為侯友宜知道未來韓國瑜將是對手，所以對於立委輔選相當賣力，「自己輔選過的民代，以後都可能成為助力。」

一名親綠智庫人士則分析，侯友宜未來若要更上一層樓，有幾個關卡必須經過檢驗：第一是面對國民黨內吳敦義、朱立倫、韓國瑜的三角關係，侯友宜要如何對抗各方的進逼？第二則是必須在黨內找到相挺的派系或班底，才能操控國民黨這部龐大的機器，但現階段只有朱立倫堪稱是靠山，還看不出其他應援。

(中時電子報)