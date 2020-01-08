台灣羽球網球好手前進世界盃近日分別都將開賽，台灣運彩都將提供投注，讓球迷為中華好手前進世界賽事加油打氣，台灣網球一姊戴資穎今（8）日晚上將出賽！

2020開春，各項運動賽事如火如荼的展開，羽球和網球賽事陸續開打。羽球首場賽事-超級500系列馬來西亞大師賽於吉隆坡開打，台灣羽球好手包含一姊戴資穎、一哥周天成、王子維等都將參與。據指出，世界排名第二的戴資穎若想重回球后，必須拿下冠軍才有機會，而其他好手正在為奧運積分努力打拼中。台灣運彩表示，將於四強男、女單賽事提供單場投注，一起為台灣選手加油。

運彩投注站人員說，戴資穎原定1月8日首戰香港選手張雁宜因其宣布退賽，後改戰中國大陸小將、世界排名33的張藝曼，此戰是雙方生涯首次交手。雖然戴資穎僅以1090分落後於陳雨菲，排在世界第二，但照比賽籤表來看，戴資穎在8強應會遇印度辛度，或日本奧原希望等好手，戴資穎還是得要步步為營擒能拿下勝利。

世界排名第二的周天成，首戰對上印度好手斯里坎特，雙方五度交手，周天成4連勝優於對方，有機會在新年度搶下首勝。而去年年終賽表現出色的王子維，目前世界排名第15與周天成在同半部籤表，首戰將遇上實力堅強、傷癒復出的大陸好手石宇奇，雙方5次交手，王子維僅取得1勝，為尋求好成績累積奧運積分的王子維將全力奮戰、力拼今年首勝。

四大網球公開賽的澳網將在1月20日舉行，目前身陷森林大火的澳洲是否能如期舉辦仍在評估中，不過眾家選手仍持續為了澳網準備中，包含大咖雲集的WTA布里斯本巡迴賽、紐西蘭的WTA奧克蘭公開賽以及今年ATP250的第一站賽事-卡達公開賽，其中台灣網球好手、世界排名32的謝淑薇參與布里斯本巡迴賽，女單雖然出師不利無法晉級、但仍有後續的女雙賽事進行中。台灣運彩表示，該公司也將精選多場男、女單賽事，提供單場或場中投注！

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