氣動元件廠台灣氣立（4555）因全球即將全面啟用5G，5G設備相關業者增加資本支出，對自動化設備採購的意願提升，氣立接單明顯回穩，2019年12月合併營收1.19億元，比2018年同期衰退幅度縮減為3.75％；2019合併營收13.62億元，較2018年減幅達19.99％。

氣立今（8）日公告12月營收1.19億元，比2018年同期減退3.75％；2019合併營收13.62億元，較2018年衰退19.99％。氣立指出，中美貿易戰對全球經濟影響已逐步淡化，各產業景氣開始復甦回溫，加上全球5G啟用在即，設備升級帶動資本支出增加，對自動化設備採購的意願提升，氣立接單狀況已明顯回穩。

氣立指出，氣立從去年第四季接單狀況來看，2020年可一舉擺脫過去的低潮，重回正常成長軌道，5G應用不同於過去的規格與製程模式，可帶動新一波的設備汰換潮，加上中國大陸境內未遷移的產業加速對自動化的需求，相關供應鏈的採購力道開始加大，雙重利多將逐漸淡化中美貿易戰反覆拉鋸對全球經濟景氣停滯的影響，2020年開始復甦起飛，預期第二季設備拉貨潮將正式啟動。

氣立指出，2019年氣立持續強化團隊之研發能力以及產能的佈建規劃，其高門檻利基型產品包括數位式流量計、無桿氣缸、閥島類元件等，主打高精準度、節能與可靠性，品質技術不僅優於同業，性價比更高於日德國際大廠，目前接單狀況良好，有助氣立營運逐步回升。

氣立指稱，氣立斥資人民幣1.8億元在大陸浙江平湖設新廠預計今年中正式啟用，將整合上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造，以及下游金屬表面處理製程，預期年產值可達3億元人民幣，垂直整合可望降低成本，精準掌握製造品質與供貨流程，不僅搶攻中國大陸市場之市佔率，有助於氣立2020年營運在產業回春，增添成長動能。

(工商 )