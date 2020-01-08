選前倒數決戰時刻，民進黨副總統候選人賴清德8日中午起陪同台南立委候選人賴惠員、郭國文、林俊憲、陳亭妃沿著台17線展開車隊掃街拜票，下午4點抵達台南終點站南萣橋，賴清德在數百名鄉親簇擁高呼「賴清德凍蒜」聲中，向鄉親喊話，台灣要勝利，接下來幾天一定要全力催票，擴大勝利。

賴清德今天一路從雲林、嘉義到台南，聲音都喊到沙啞，數百位鄉親等候在路邊高呼「賴清德凍蒜」，他說，今天回到台南非常開心，反問在場民眾「台灣會不會贏？台南能不能過半？」並從第一選區唱名到第六選區候選人，強調6位要互相支援，贏取勝利。

他說，自己連日來從新北市一路向南，這也是投票之前唯一有時間到台南的機會，之後還要繼續一路往北，跟總統會合。他說，剩下幾天時間，鄉親們一定要全力拉票，擴大勝利，蔡英文一票、立委一票。包括林俊憲、郭國文也到場向鄉親請託支持。

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(中時 )