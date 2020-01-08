為了報復美國川普政府狙殺「聖城軍」將領蘇萊曼尼，伊朗8日對美駐伊拉克空軍基地發動飛彈攻擊，並宣稱造成80名美國人喪命。伊朗最高領袖哈米尼隨後發表全國演說，除了讚揚這此攻擊很成功之外，並表示伊朗是和平國家，但也準備對付來自世界各國的霸凌。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與以色列「耶路撒冷郵報」，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在對美駐伊拉克基地空襲後對全國發表演說，其中指出這次襲擊任務非常成功，並表示伊朗是和平、而非尋求衝突升高的國家，但也準備好對付來自世界各地的霸凌。

CNN指出，哈米尼表示襲擊美基地是「賞美一巴掌」，而這還不夠；他強調更重要的是美國的存在「是區域貪腐的來源，不應接受美國存在」，應該早點終結。

哈米尼也抨擊美國，將遇刺的蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）是「恐怖分子」根本是不公平且不正義，並再次讚揚蘇萊曼尼「勇敢、無所畏懼」，引起台下群眾情緒激動，有人落淚，有人大喊「美國去死」。

在這次襲擊任務中，伊朗革命衛隊於7日晚間對兩座美駐伊拉克基地發起飛彈攻擊，並宣稱造成80名美國「恐怖分子」死亡、逾200人受傷，並造成基地內如直升機等軍事武器皆嚴重受損。

不過根據洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導指出，當地政府官員表示，駐於基地內的部隊透過雷達已及時追蹤到伊朗所發射的飛彈，讓部隊在遭襲擊前有時間進入庇護地點，減少受損。

(中時電子報)