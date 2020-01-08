國民黨文傳會主委程美華。（趙婉淳攝）

選戰倒數，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，對國會席次衝過半深具信心，其中不分區立委拚14至16席，區域立委部分，雙北和桃園選情穩健，「若這三個都會區有問題，怎麼可能過半」，預料南部將有突破性席次發生，另決戰中台灣。

杜建德說，選前倒數，期盼民進黨不要再搞奧步，呼籲中選會應超然獨立舉辦選務，要求全國1萬7226個投開票所，開票前公布所有領票與未領票的數字，黨中央也布建監察人到場監督，對於傳出投開票期間將出現停電奧步，他呼籲中選會絕不能讓停電發生。

杜建德強調，自從中華民國在台灣實施憲政，國民黨從沒做奧步，選前力防奧步，期盼民進黨成為民主典範，不要毀滅民主，全民也要擦亮眼睛，維護台灣既有成果，若想過好的生活，追求經濟發展，唯有支持國民黨。

國民黨文傳會主委程美華下午轉述常會內容，距離大選倒數三天，常會討論焦點也著墨在此次總統立委選舉，吳敦義在會中強調，9日凱道造勢是重大關鍵，聲勢一定要強，要爭取最大範圍的選票，1月11日將決定中華民國與國民黨的前途，打贏才能翻轉，一定要「下架空心蔡，上架中華民國派」。

程美華也再次駁斥總統立委分裂投票傳聞，她拿出6日刊登在報紙上的廣告，呼籲「集中選票，力挺韓國瑜當選」，總統票投韓國瑜，政黨票投國民黨，唯有撥亂反正，才能免於被查水表的綠色恐怖。

(中時 )