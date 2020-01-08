侯友宜從警經驗豐富，歷經不少重大刑案。1997年，要犯陳進興綁架撕票藝人白冰冰的女兒白曉燕，時任台北市刑警大隊大隊長的侯友宜，偕同時任民進黨中評委的謝長廷與陳進興斡旋，救出被挾持的南非武官卓懋祺一家五口，聲名大噪；2004年，侯友宜擔任刑事局長時，參與調查319槍擊案，2006年被拔擢成為史上最年輕的警政署長，與綠營關係良好，聲望自此達到最高峰。

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2008年，前總統馬英九執政後，侯友宜隨即被拉下警政署長職位，轉任警察大學校長，直到2010年才被當時的新北市長朱立倫延攬進入新北市府，形象由綠轉藍，擔任副市長長達兩個任期；2018年，侯友宜更大贏對手蘇貞昌116萬票，成為最大直轄市的藍營首長。

2019年，鄭南榕自焚身亡30周年，前促進轉型正義委員會副主委張天欽就重提當年率隊逮捕鄭南榕的過程，直指侯友宜就是帶隊官，並意圖和民進黨立委套招影響侯友宜選情，結果引爆「東廠事件」，舉國譁然。

不管侯友宜自己有沒有打算更上一層樓，現在穩坐國民黨最大縣市首長的他，正面臨一場詭譎多變的政治期中考，如果順利通過，等待時機一到，或許「侯友宜時代」自然水到渠成。

(中時電子報)