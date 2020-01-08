立委候選人莊競程（圖左），8日兵分多路掃街，及同黨主席卓榮泰（圖右）陪車掃方式增加最後曝光機會，爭取選民支持。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

選戰進入最後倒數3天，為把握最後拜票衝刺時間，民進黨台中市第5選區立委候選人莊競程，上午兵分多路，分別由莊競程「牽手」、同黨在地議員等力挺，到東興、水湳市場及掃街拜票，及同黨主席卓榮泰陪車掃方式增加最後曝光機會，爭取選民支持。

莊競程揮手向市場攤商及買菜民眾打招呼，買菜婆婆媽媽搶著拍照留影，紛紛表示，「好年輕的教授」、「長得很帥喔」，有民眾前來要求合照，還有攤商送上包子、大蒜等，預祝高票當選。

莊競程「牽手」方心慧，一早也到水湳市場拜票，甜美、親切的方心慧，被公認「最佳助選員」，一到達市場，就有婆婆媽媽稱讚方心慧「可愛」、「好漂亮」、「真的是好媳婦」，擄獲不少婆媽票。

莊競程表示，他的專業是生醫工程，長期研究老人醫學跟預防醫學，未來如果能夠進入國會，將可以協助小英總統推動長照政策，同時照顧長輩，「長輩顧的好，子女沒煩惱」；未來他如果能夠進入國會，一定會努力用他的專業，來造福鄉親。呼籲1月11日要出來投票，維護台灣的民主自由。

(中時 )