近兩年建設公司購地積極的態勢，令人瞠目結舌，根據各家統計，上市櫃建商中，興富發建設(2542)不管是在2019年購地金額、土地存貨量均是全台冠軍，而光興富發一家公司土地總存貨量，就占全台建商八分之一、總額超過千億元，業者分析，今年仍有指標大案於第一季推出，可望再度推升2020年土地交易量。

根據仲量聯行統計，近兩年建設公司購地積極，2019年土地交易市場持續增溫，全年交易量為2213億元，不僅較去年成長 65%，更創歷史新高，而建商購地購地總額約1409億元，相較2018年705億元成長1倍之多。

另外，仲量聯行統計75家上市櫃建商土地存貨分析，截至2019年Q3，已有超過6成建商加碼獵地，總存貨量約8056.46億元，而光興富發一家公司土地總存貨量就已超過千億元，占上市櫃建商總額的八分之一，以1043億元居冠，而第二名的遠雄592億元、第三名鼎固-KY的408億元，加總金額也達不到千億元。

此外，信義全球資產統計今年前11月上市櫃公司不動產交易，建商類別獵地金額破千億元，創新高，也居各產業類別之冠，其中，興富發建設獵地金額高達新台幣126億元，為同業中最積極搶地者，並連續2年穩坐全台建商獵地王。

信義全球資產經理王維宏分析，興富發在2019年分別在台北、桃園、台中買地，除了蓋住宅外，還宣布擴大商用不動產比例，看好辦公需求，未來將蓋30棟商辦大樓。

興富發副總廖昭雄表示，土地對開發商來說，就像原物料，且集團抱持看旺房市的樂觀態度，土地價格已無下跌空間，計畫今年會在全台推案至少9筆，總銷達525億元，另外也會加碼購地腳步。

仲量聯行董事總經理趙正義指出，預估2020年光是大台北地區的公辦都更、捷運聯開、設定地上權等類型案件的招商規模就上看1500億，投資規模勘比2019整年全國的促參投資金額。第一季還有指標大案標售，預計將掀起搶地大戰，土地交易可望再創高峰。

(中時電子報)