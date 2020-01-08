伊朗今8日發射數枚飛彈轟炸美軍駐伊拉克軍事基地，美伊戰爭一觸即發，不過在今日衝突發生之前，美軍就已調派第82空降師600名士兵緊急開赴中東，值得注意的是，當中有許多是年輕士兵，他們聽到調派消息，竟興奮比出大拇指，高喊要「上戰場了」。

路透社7日報導，駐守在美國北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的600名士兵已經啟程前往中東，他們是美國近期因應波灣局勢升溫，調派3,500名第82空降師（82nd Airborne Division）傘兵中的一部分。當中許多人的第一站是科威特，不過最終目的地屬於機密不得而知。

美國總統川普3日下令美軍無人機狙殺伊朗二把手、伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗人群情激憤，中東戰火恐再燃起，報導說，美軍第82空降師正前往中東地區，這是自2010年海地大地震以來，美軍最大規模的「快速部署」行動。

這批士兵中有許多年輕面孔，其中一名留著紅色短髮的士兵雙手比出大拇指，興奮高喊，「兄弟們，我們要開戰了。」不過另一名來自維吉尼亞州的27歲士兵表示，並不意外要調派中東，他說自己當時正在看新聞，了解局勢如何變化，之後就接獲上級訊息，叫他「哪裡也不能去」，接著就收到調派指令。

對於許多年輕士兵而言，這是他們職業生涯中首次出任務，不過他們似乎將戰爭風險拋諸腦後，在吃過歐姆蛋、鬆餅早餐後開始打包行李。

相較之下，年紀稍長、介於30¬至40歲的士兵心情明顯較為嚴肅，因為他們曾目睹同袍在戰場上失去一條腿、甚至是死亡。

士兵將重達75磅的後背包一個個放上運輸卡車，後背包裝了各式必須品，包括裝甲背心、襪子、內衣褲，另外還有210發M4卡賓槍（M4 carbine）彈藥。

(中時電子報)