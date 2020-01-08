桃園市從從內壢車站建置全國首創的違規智慧偵測系統，2018年擴大於桃園、中壢2處火車站及14處公車站，成效不錯，獲交通部「智慧運輸發展建設計畫－優等獎」。

交通局長劉慶豐表示，市府建置全國首創的違規智慧偵測系統，選擇在桃園車站及中壢車站周邊聯外道路等交通量大、公車停靠班次多，以及違規停車嚴重影響交通的地點設置科技執法設備，24小時不中斷偵測違規車輛，即時進行違規辨識，並在現場警示提醒駕駛人駛離。

交通局以小大湳公車站為例，違規件數自每日65件下降至每日22件，下降率高達66％；以中壢火車站為例，員警每月出勤次數自22件下降至10件，下降率達55％。

劉慶豐表示，建置科技執法設備不僅能夠提升交通順暢及安全性，對於減輕警力負擔亦有明顯成效，另外，市府建立後端整合平台系統，將新設場域統一監控連線，提供警察局查證舉發，以減少建置系統的成本與相關勤務人員操作的不適應性，提升執法效率。

(中時 )