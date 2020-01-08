要求匿名白宮官員已向媒體證實，川普政府已開始對伊拉克實施制裁，以報復將其從該國有意驅逐美軍。

伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)少將在一起無人機襲擊中喪命之後，部分伊拉克民兵官員與少將一起在該次襲擊中被殺害。針對該襲擊在巴格達的伊拉克議會通過一項不具約束力的決議，以敦促美國軍方撤離後，川普首先威脅要對伊拉克實施經濟制裁，華盛頓郵報週一晚間報導說，政府官員已經就潛在制裁進行了初步會談，但美國尚未決定推進制裁。

白宮新聞辦公室沒有對此事發表評論。當被問及是否正在準備草案時，財政部工作人員扎克·伊薩科維茨（Zach Isakowitz）告訴媒體：「目前沒有更多的指示。」

川普週日表示，如果伊拉克要迫使美軍從該國撤軍，他的政府將「對他們實施前所未有的制裁」。他在空軍一號上對記者說：「這將使伊朗的制裁看起來有些溫和。」他指的是去年作為對伊斯蘭國實施的經濟制裁。「如果存在敵意，他們會做我們認為不適當的任何事情，我們將對伊拉克實施制裁，對伊拉克實施非常大的制裁。」

(中時電子報)