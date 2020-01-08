鼎炫-KY(8499)2019年12月合併營收為1.76億元，來到全年最高，也是歷年第三高，月增4.19％，年減9.92％；累計2019年合併營收18.6億元，創歷年新高，年成長12.66％。

鼎炫-KY表示，去年12月營收創歷年單月第三高，除EMI材料事業受惠美系主要客戶新款筆電、平板電腦及其他產品等EMI材料備貨逐步提升，以及持續深化EMI材料既有客戶訂單以提升單一機種產品EMI材料滲透率，切入PCB軟板廠供應鏈以擴大應用領域效益逐步顯現，此外，在衡器事業方面，12月同步受惠外銷ODM衡器訂單以及大陸華中地區農貿智能衡器訂單出貨挹注，帶動12月衡器事業營收比重較上月的3成提升至12月的4成。

鼎炫-KY持續拓展智能衡器產品銷售，推出「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，以瞄準大陸智慧農貿市場趨勢，提供包括城市食安追溯、國家稅務、企業ERP管理、第三方銀行支付與微信線上商城等多元化系統服務，此外，亦透過大陸農貿市場專案的接單策略調整、以及佈建大陸各大區域銷售通路，目前已完成多處農貿智能衡器訂單出貨，同時，在全球大型連鎖超市加速智能化趨勢中，鼎炫-KY除了搶進歐美地區大型連鎖超市的ODM業務，並在印度成立子公司以拓展當地業務，開創衡器事業銷售動能。

(時報資訊)