摺疊手機自從去年底在台灣公開亮相，不到40分鐘隨即搶購一空，顯示消費者對摺疊機種的高度期盼在智慧型手機市場越顯示出獨特性，永捷(4714)與客戶多次驗證合格後，塗佈製程技術再升級，將從片對片(sheet to sheet)升級導入卷對卷(roll to roll)量產化試產驗證，為今年正式量產預作準備，客戶詢問訂單與產品驗證需求不斷，預期今年將會有更多不同摺疊方式的產品出現，永捷期望將能帶動業績成長。

永捷108年前3季稅後淨利7607萬元，每股稅後盈餘0.74元。第4季營收表現持續攀升，12月合併營收3.13億元，年增548.18%，全年合併營收8億元，年增46%，永捷今年處將分海外廠與一筆閒置土地的獲利，為永捷聚焦台灣轉型深耕發展注入營運動能。

永捷專業製造各種合成樹脂及高分子材料開發與生產外，規畫將所有資源集中台灣，積極投入高科技創新領域，投入更多高毛利，高附加價值的未來性產品。

(時報資訊)