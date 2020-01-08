《港股》恆指收跌0.83％，險守28000點大關 16:482020/01/08 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國在伊拉克的軍事據點遭伊朗發射導彈攻擊後，美伊衝突急速升高，周三香港恆生指數終場下跌0.83%，收在28087.92點，險守28000點大關；盤中一度下挫1.6%。國企股(H股)收跌1.06%，為11079.79點。避險需求帶動現貨金價漲破每盎司1600美元大關，再創7年新高，黃金股應聲走高，惟午後漲幅收斂。受國際原油價格上漲影響，航空股全面走低。金融股、尤其券商股，以及科技股亦表現疲弱。 (時報資訊) #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果股價衝破300美元 寫新高 04:092020/01/04 財經要聞 中市候選人及政黨組 皆創歷年新高 04:102020/01/04 地方新聞 美伊衝突升 油金攀新高 23:092020/01/04 財經 產品需求增溫 出貨挑戰新高 景碩永冠 業績看旺 04:092020/01/05 產業特刊 國巨 再飆波段新高 04:092020/01/05 證券．權證 京滬高鐵6日IPO 募資306億人幣創逾9年新高規模 21:542020/01/05 財經 昂寶今年業績 挑戰歷史新高 04:102020/01/06 證券．權證 旺季加持 佳格EPS挑戰新高 04:102020/01/06 證券．權證 《興櫃股》全訊去年12月營收再登同期新高，今年續成長 10:342020/01/06 財經 全訊2019年營收達5.7億元 改寫歷史新高 12:172020/01/06 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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