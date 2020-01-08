美國在伊拉克的軍事據點遭伊朗發射導彈攻擊後，美伊衝突急速升高，周三香港恆生指數終場下跌0.83%，收在28087.92點，險守28000點大關；盤中一度下挫1.6%。國企股(H股)收跌1.06%，為11079.79點。避險需求帶動現貨金價漲破每盎司1600美元大關，再創7年新高，黃金股應聲走高，惟午後漲幅收斂。受國際原油價格上漲影響，航空股全面走低。金融股、尤其券商股，以及科技股亦表現疲弱。

(時報資訊)