告別詭譎多變的2019年，展望2020年全球金融市場，凱基投信表示，今年受惠於景氣回溫、企業獲利增長及貨幣寬鬆環境等正面因子挹注，全球將迎接經濟面、產業面及資金面的「三多行情」，在市場氣氛轉佳下，投資應聚焦I.O.T.關鍵密碼-尋找收益(Income)、抓緊契機(Opportunity)、掌握主題(Theme)。

根據凱基投信資產配置研究團隊分析，2019年全球主要央行再度聯手採取擴張貨幣政策，預期這波寬鬆貨幣政策將延續至2020年，不僅低利率環境有助於減緩經濟硬著陸風險，加速景氣落底回溫，也研判2020年全球經濟將可避免陷入衰退，並呈現「溫和成長」態勢，這都有賴於全球央行貨幣寬鬆政策延續。

凱基投信總經理高子敬指出，2020年在全球央行持續寬鬆政策的刺激下，全球經濟可望緩步回升，加上成熟市場國家失業率仍低、內需消費成長動能穩健，樂觀看待今年全球企業獲利有機會走出谷底。根據J.P. Morgan最新預估，2020年全球整體企業EPS(每股盈餘)成長率估計達到9%，較2019年預估值僅0.1%高出許多，若切入主要區域市場觀察，新興市場今年預估值呈現雙位數增長，成長率高達14.6%，不但大幅優於去年水準，也傲視美國、歐洲及日本等區域市場。

高子敬表示，隨著美中貿易戰影響程度減緩，市場投資情緒可望釋放，但在低利率環境、政策不確定性及中東地緣政治紛擾下，多元化投資策略愈顯重要。2020年著眼於債券收益率下滑且股票收益率上揚，在尋找收益動能下，市場資金將驅動投資人重回股市懷抱，預料今年「股優於債」趨勢將十分明顯。

展望2020年第1季基金資產配置，凱基投信認為，因應波動加劇的市場及忽多忽空的投資氛圍，須仰賴三招攻略，以達到攻守兼備：第一、側重「核心基金」尋找收益、鞏固資產；第二、運用「戰術基金」搶搭機會列車；第三、加碼「策略基金」掌握未來趨勢。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸指出，今年科技股受惠於5G建置加速及半導體庫存去化，類股成長動能佳。今年隨著5G、大數據及人工智能的應用，持續看多科技業獲利表現，半導體產業隨著庫存去化，整體產業開始復甦，而軟體產業將持續受到企業紛紛移往雲端業務發展、金融支付穩定成長及資安需求強勁的帶動，下游硬體產業則看好資料中心建置及蘋果與非蘋陣營的5G新機動能挹注。

(時報資訊)