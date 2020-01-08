（配合商場「懷舊食光埕」，瓦城推出全新店型湘菜「1010湘食堂」並進駐遠百信義A13的4樓。圖／瓦城泰統集團）

觀光股股王瓦城泰統集團 （2729）2019年12月單月營收近達4.1億元，年增5.75%，單月營收再創歷年同期新高。瓦城2019累計營收近49億元，年增13.92%持續創雙位數成長，連八年創歷史新高。

瓦城泰統集團自2018年起持續加速展店佈局，成功帶動集團總體來客數攀升及營收貢獻加上2018下半年逐步拓展的外送業務亦推助營收成長。此外，集團於第四季完成9家店，截至2019年十二月底，全集團已完成19家新展店，店數成長15%，旗下品牌自有品牌總店數合計達138家，全年營收、來客數、獲利連八年續創新猷。

展望後市，瓦城集團將全力推動「3-3-6-8」計畫，在2020年新展店目標為30家以上，持續集團店數雙位數成長。

為提高市占，瓦城持續搶進全世界百貨公司密度最高的信義商圈插旗開店，12月於遠百信義A13一口氣開出雙品牌，包含旗下全新第八品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」全球首店，及全新店型湘菜品牌「1010湘食堂」，以品牌力與集客力證明布局通路的競爭優勢。

瓦城第八個自創研發的新品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」，開在遠百信義A13的14樓「遠百深夜食堂」，主打泰式燒烤搭配7款主廚特製調料、經典泰式佳餚，重現泰國道地美味精華。並另有高達50餘款異國啤酒與網美氣泡飲品，標榜完美演繹台灣市場前所未有的泰式餐酒風格，百貨試營運首日更創下驚人營運佳績，開幕30分鐘皆旋即滿座，單日並有超過80組候位顧客，可望為集團導入更多新客群，與增添再一強勁的展店動能。

瓦城泰統集團旗下全台最大湘菜品牌「1010湘」，推出全新店型湘菜品牌「1010湘食堂」於遠百信義A13的4樓，精選眾人好口碑的「超人氣十香」，風格有別於原本「1010湘」的現代高雅，營造親切迷人與小巧精緻的食堂風格，廣受顧客喜愛。

瓦城泰統為全台最大東方餐飲連鎖集團，過去營運績效皆踏著穩健的步伐向上，EPS每年維持正向成長、現金股息配發率近五年來平均接近90%。持續受惠展店效益及既有店穩健表現下，集團同步展現對成本費用精準控管，2019年營運整體表現具有高度信心在營收、獲利表現持續創高。

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