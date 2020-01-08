氣動元件大廠亞德客-KY今（8）日公布，亞德客產能因5G相關零組件需求增加而些許回溫，又持續開發新客戶及新市場，去年12月因電子行業、電池行業及包裝機械行業較高增長率，呈現淡季不淡，單月合併營收人民幣3.47億餘元，創單月營收歷史新高；去年合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均改寫史上新高。

亞德客指出，市場需求因客戶既有產能提高自動化程度及5G相關零部件需求增加而有些許回溫的狀況，加上亞德客透過持續開發新產品及新客戶以提高市場占有率來支持營業額成長。去年12月份來自電子行業、電池行業及包裝機械行業有較高之增長率，亞德客2019年12月合併營收人民幣3.47億餘元，不單創單月營收歷史新高，與去年11月相比增加7％，較2018年同期增加28.57％；以新台幣計價為15.0億元，較2019年11月增加6％，也比2018年成長24.11％。

亞德客2019年第四季合併營收人民幣9.46億元，較前一季增加4％，也比前年同期增加18％，以新台幣計價40.95億元，較前一季增加2％，較前年同期增加14％。2019累計合併營收人民幣35.59億元，較2018年增加4.12％；以新台幣計價158.98億餘元，較2018年增加1.91％。

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