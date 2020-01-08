有些女生聽說吃避孕藥可以幫助胸部長大，是真的嗎？食藥署今（8）日表示，口服避孕藥這類藥品可能會有「血栓風險」，屬於處方藥，呼籲使用前應該由醫師診斷確認後，開立處方使用。

食藥署解釋，口服避孕藥這類藥品可能會有血栓風險。哪些女性不建議使用呢？食藥署列出，包含：體重過重、肝腎功能不佳、有血栓及中風病史、偏頭痛、糖尿病、超過35歲且有吸煙習慣、凝血因子異常、懷孕中及哺餵母乳中的婦女，全都不建議使用。

食藥署強調，口服避孕藥在我國是被列為處方藥管理，使用前須經醫生診斷確認，開立處方。

食藥署進一步說明，月經週期中，因為雌激素及黃體素濃度發生變化，會使乳房感到充血，可能導致乳房組織發生變化。許多避孕藥含有相同的激素，在開始服用時可以刺激乳房；但是「尺寸的增加通常有限」，而在服用避孕藥後的幾個月後，乳房通常會「恢復到原來的尺寸」。

食藥署提醒，醫師會依據每個人的不同情況給予適當的藥物，因此如果有用藥的問題，應向專業的醫藥人員進行諮詢。

(工商 )