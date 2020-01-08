華人博士團8日舉行「蔡英文博士資格及學術倫理」記者會，出席的郭書祥博士等人針對蔡英文總統的英國倫敦政經學院博士資格提出四大質疑，並希望政府能夠給予真實的回應。

華人博士團8日舉行「蔡英文博士資格及學術倫理」記者會，出席的郭書祥博士（中）等人針對蔡英文總統的英國倫敦政經學院博士資格提出質疑，並希望政府能夠給予真實的回應。（姚志平攝）

與會成員包括德國杜塞道夫大學博士郭書祥、美國羅徹斯特大學博士李寬容、國立清華大學博士阮忠清以及國立台灣大學博士郭菁菁、葉開溫、陶翼煌等。博士團首先表示，他們並不是登記在案的組織，只是一個產業交流的博士社群。

主持人郭書祥表示，論文門爭執已經有半年之久，期間LSE（倫敦政經學院）和總統府、教育部不斷提出證明說蔡總統論文是真的、博士是真的、升等是真的；但是畢竟LSE曾經有販賣學位給格達費之子的「黑歷史」，而各方提出的種種疑問總統府也沒有給出清楚的回答。

今(8日)下午2點在台大校友會館召開「蔡總統博士論文門及學術倫理記者會」，華人博士團秉持者知識份子良心，作出學術倫理之主要公開訴求及建言，包括下列四項，全文下:

第一、表達 175 位具有海内外博士資格的華人知識份子，在教育部四度公告之後，華人博士團對蔡總統的英國倫敦政經學院博士資格依舊是存疑的，留待司法去判別。

第二、教育部針對蔡總統之升等論文保密等級為密，保密頂多十年， 早就該解禁了， 副教授升等論文並非國家 機密等級，為何要保密到民國 138 年?。華人博士團強烈呼籲，懇請蔡總統以總統令責成教育部，立即解密公開兩次升等之資料，以昭公信，另外可澄清蔡總統的學術生涯，因蔡總統學術報告已遭質疑有一魚多吃，違背學術倫理情事。

第三、呼籲外交部應盡速公開， 蔡總統 1980~1985 年六年的出入境資料， 證明蔡總統的確在那段時間之內，有全時間在英國倫敦就學？抑或 1983~1984蔡總統已回台，在政治大學，東吳大學指導碩士生？ 在報章發表文章，参與國家會議？

第四、呼籲教育部針對蔡總統在政治大學，東吳大學之碩博士論文指導作業進行調查，釐清是否依教育部法規？為何教育部資料中，蔡總統指導之簡燕子碩士論文是政治大學法律研究所 73年畢？但實際簡燕子是在 79 年9月入學，81 年6月完成碩士論文及口試！中間差距達八年！中間有否身分學歷不實之違法情事?

(中時電子報)