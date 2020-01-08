中央銀行發布第20屆理事會理事派任，因第19屆理事會理事任期至2020年1月26日屆滿，依總統109年12月27日華總一禮字第10800138400號令發布派任第20屆理事會理事。

央行表示，第20屆理事包括嚴宗大、陳南光、雷仲達（並為常務理事），及陳吉仲、陳昭義、洪福聲、李怡庭、林金龍、陳思寬、黃朝熙、張建一、陳旭昇為理事。任期均自2020年1月27日至2025年1月26日止。

央行指出，第19屆理事會對央行貨幣、信用、外匯政策的審議，及業務計畫的核定等，貢獻良多，使央行能順利達成依中央銀行法定的經營目標。

中央銀行法第五條規定，央行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。除央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人，除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。

(工商 )