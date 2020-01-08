健保署今（8）日赴台南市左營區舉辦「守護左鎮巡迴醫療整合暨贈車儀式」，由署長李伯璋署長致贈感謝狀給參與偏鄉巡迴醫療的醫師，國際扶輪基金會也熱心捐贈巡迴醫療，為守護偏鄉一起貢獻心力。

依據「2017年臺南市平均壽命與主要死因概況分析」報告指出，臺南市民2017年死因排名第1順位為惡性腫瘤，其中左鎮區惡性腫瘤死亡率為466.7／每十萬人口，為全臺南第3名，在惡性腫瘤死亡率中，又以肝癌死亡率最高，另當地居民死亡原因的第2位為心臟疾病，第3位則為糖尿病，顯示左鎮區民眾除肝病防治外，慢性病的照護亦十分重要。

為促使全體保險對象獲得適當之醫療照護，健保署說，健保積極投入預算用於醫療資源不足地區改善之服務，並有效結合民間資源。為提供偏遠地區民眾有好的醫療服務，健保署2019年度投入超過7億元經費，如今台灣醫療資源不足地區有健保巡迴醫療鄉鎮已達99.1%，其中雲嘉南地區巡迴點多達145處，覆蓋率更高達100％。

針對左鎮區民眾就醫不便及疾病特性，健保署說，特整合巡迴醫療服務方式，今日邀請投入巡迴醫療團隊、各醫師公會、扶輪社及左鎮區鄉親父老，在左鎮區睦光里三官大帝廟，共同啟動巡迴醫療整合及贈車儀式，共同見證偏鄉醫療已大幅提升。

根據健保署2019年1至11月的統計，健保提供雲嘉南地區民眾西醫巡迴6,186診次，服務108,657人次，中醫巡迴提供1,063診次，服務27,600人次，牙醫巡迴提供1,843診次，服務28,155人次。其中前往左鎮區的西醫巡迴已服務3,629人次（含在宅服務258人次）、牙醫巡迴服務503人次、中醫巡迴則從10月起由部立臺南醫院提供服務，共服務282人次。

健保署說，今天的贈車儀式要感謝國際扶輪3502地區的桃園北區、桃園百齡、桃園向陽、桃園福泉、八德同德、桃園北辰、桃園東南、桃園東陽、桃園武陵、桃園朝陽、桃園福崧、桃園福臻、桃園、桃園經國、桃園西北、桃園大興及桃園桃花源等社申請全球獎助金。

同時還偕同國際扶輪3470地區的斗六東南、斗六科技、麻豆、台南夢時代及台南夢傳城等社及國外國際扶輪3810（菲律賓）、2570（日本）及3590（韓國）等地區扶輪社共同捐款，共募得4輛配備有腹部超音波及心電圖醫療巡迴車，捐贈給麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、部立臺南醫院新化分院及成大醫院斗六分院，及1輛配備眼科檢查設備醫療巡迴車贈與聖馬爾定醫院。

李伯璋表示，巡迴醫療匯集了所有醫療人員及為偏鄉各界人士所付出的愛心與關懷，才能提供偏鄉居民最好的醫療照顧，尤其要感謝國際扶輪基金會及各扶輪社友熱心捐助巡迴醫療車，其內裝的心電圖及超音波等設備，讓醫事人員可以深入偏鄉進行心血管及消化性器官疾病的防治，透過行動醫療，讓偏鄉民眾就近獲得連續性完整的優質醫療照護。

(工商 )