中選會副主委陳朝建今日於中選會第一會議室召開＜不容選務假訊息破壞選舉公正中立＞記者會並表示，截至目前已將16大類，一共128件假訊息移送檢調偵辦，請民眾勿再轉傳。

陳朝建說，許多假訊息頻傳，試圖干擾選務，中選會除了發布新聞稿澄清、移送檢調辦理外，也透過與臉書合作，成立中選會官方臉書專頁，提供舉報假訊息管道。

臉書也在台灣設立「選舉戰情室」，將與中選會及相關單位合作，若接到舉報假訊息，再協助確認及下架，以防假消息透過臉書平台到處轉傳。

中選會發出聲明表示，以往台語俗諺：「選舉無師傅，用錢買就有」，代表賄選、賭盤會影響選舉的公平性。現代新台語有：「選舉無師傅，網路造謠生就有」，代表選舉假訊息會影響選舉公平正，既損害選務公正，又傷害台灣民主發展的果實。

中選會也指出，近來有許多不實謠言，像是「本次投票所使用的印泥會導致某候選人成為廢票」、「中選會偷偷將公投案綁在 2020 大選」等等，中選會呼籲民眾切勿聽信轉傳，以免觸法。

(中時 )