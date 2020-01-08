選戰倒數，國民黨新北市第十選區立委候選人林金結，今上午7時邀請國民黨不分區立委候選人、馬英九時期的總統府發言人陳以信，在土城捷運永寧站外向民眾問好。林金結說，由於捷運三鶯線還沒開通，永寧站3號出口有許多三峽過來的接駁公車停靠，搭載許多上班族與學生，這次請陳以信來，希望藉由他清新優質的形象，吸引三峽鄉親支持金結、政黨票支持國民黨。

林金結表示，他與陳以信都是國民黨的青年戰將，之前林金結也擔任過國民黨的青工會要職，淵源很深。另外，兩人與前總統馬英九也有著深厚的關係，從馬英九在這次選舉已經連續來土城三峽站台五次，過兩天還要再來一次，等於來了六次，關係不言可喻。所以，今天馬家軍第一大將陳以信現身拉抬，相信立委選舉必能順利上壘。

面對其他對手頻頻邀請大咖站台，尤其是蔡英文總統前幾天到土城，幫民進黨候選人吳琪銘掃街；林金結表示，土城三峽是全國矚目焦點，不論是國民黨與民進黨都有勝選的契機，相當膠著，因此這次選舉除了馬英九六度前來站台，新北市長侯友宜也來了五次，選前兩天還會再來一次。

林金結說，此外包括韓國瑜、李佳芬、朱立倫、郝龍斌等人，也都來了好幾次。「能贏的地方不能放，但真正的大咖是選民，只有大家團結一心，不要分裂，就有機會打贏這次的選戰。」

此外，林金結認為，最重要的事，平時候選人在地方有沒有耕耘，有沒有在做公益，是否有跟選民互動。他在地方耕耘多年，包含每一個里、每一個社區、每一棟大樓都有去辦座談會，深入基層了解民心，這些都是平時就該累積的基本功。

林金結強調，如果平常沒什麼政績，只知道把別人做的事情攬在身上，又或者短暫的來這邊幾個月，即便大咖來加持，他認為也沒辦法吸引選民的支持。

陳以信說，過去大多扮演幕僚角色，這次第一次以候選人角色幫站台，是非常難得的經歷，林金結和他同為青壯一代，希望更多青壯的力量能夠進入立法院，完成國家、以及國民黨的改革，讓外界看到國民黨一股新生躍起的力量，這會是台灣未來最重要的希望所在。

陳以信說，過去幾周在台灣各地輔選掃街站台拜票，感覺到大家的心意都已慢慢決定下來，他感受到一股上升的氣流正與國民黨及韓國瑜同在，「最後一個禮拜的衝刺，是迎向勝利最關鍵的時刻。」

(中時 )