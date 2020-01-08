各里發法時間公布，鎮公所將逐一發出紅包。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

歲末年終，花蓮縣鳳林鎮公所將送給鎮民紅包，1萬600位鎮民「通通有獎」，每人2000元年終獎金；鎮長蕭文龍表示，去年鎮上西瓜等重要作物受天候影響歉收，連帶影響地方消費景氣，因此決定利用中區垃圾掩埋場經營收益撥出2100多萬元，發給全鎮鄉親年終慰問金，也鼓勵盡量刺激鎮上買氣，讓經濟效益提升。

中區垃圾衛生掩埋場（原是鳳林鎮垃圾衛生掩埋場），全區土地均由前任鎮長邵金鳳任內購置，前鎮長林廷光則同意變更為中區區域性垃圾衛生掩埋場，主要收受鳳林、光復、萬榮、豐濱等中區4鄉鎮垃圾。

原由縣環保局經營管理，所有收入都上繳環保局，鳳林鎮也必須比照其他鄉鎮繳交每年近300萬垃圾處理費，才能進場，鳳林鎮公所每年僅獲得12萬餘元土地租金。蕭文龍積極與環保局協調，取得該場經營管理權，所得充實鎮庫，並利用中區場收入發放鳳林鎮各項社會福利津貼。

蕭文龍表示，鳳林經濟以農業為主，去年包括西瓜等多項重要農作物受到天災影響歉收，不僅影響農民收益，連帶也影響那些靠從事農業工作的民眾收入，地方的消費、景氣明顯萎縮。為了帶動地方景氣和消費意願，鎮公所利用中區垃圾衛生掩埋場收入，每人發給2000元年終慰問金，總金額發出2118萬4千元，估計全鎮共4348戶，約1萬600人可領到這筆小紅包。

蕭文龍說，鳳林鎮每胎2萬元婦女生育補助、0至4歲兒童每年2萬4千元生日禮金、急難救助100萬元、老人與社福團體加菜金100萬元、老人重陽禮金改由65歲開始發放500至2萬元不等，這些專屬鳳林鎮鄉親的社會福利經費來源，都是靠鎮公所用心經營中區場的收入而來；因為中央各項補助經費，除非是法定社會福利支出，通通不能用在鳳林鎮這些社會福利。

鳳林鎮公所財政課長劉翠雯則表示，1月14日起至19日止，每日上午9點至下午2點至各里辦公處發放，以戶長為單位領取（依據鳳林鎮年終慰問金發放辦法，須108年6月30日以前設籍者）；若因故無法至里辦公處領取現金，可於2月3日起至2月27日止，持戶長存摺封面影本與通知單至鎮公所財政課辦理轉帳，逾期未申辦或領取者，剩餘款項將移作鳳林鎮急難救助金使用。

年終慰問金發放時間如下：1月14日南平里與北林里、1月15日中興社區與林榮里、1月16日大榮里與山興里、1月17日鳳義里與鳳禮里、1月18日鳳信里與長橋森榮兩里、1月19日鳳仁里與鳳智里。

(中時 )