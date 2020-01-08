送豬迎鼠！卡娜赫拉和P助也變身小老鼠，用最喜氣的方式和大小朋友拜年營新春。卡娜赫拉扭扭世界系列期間限定店將於1月17日至3月2日在高雄大魯閣草衙道和粉絲歡度過年佳節！不僅有首度曝光全新造型、鼠於妳的超萌卡娜赫拉的小動物新年限定粉絲見面會、過年限定造型巨型扭蛋，歡迎來高雄飄粉紅、試手氣。！

超萌Ｑ可愛的巨型P助就在草衙道與粉絲快樂迎新年。（主辦單位提供）

卡娜赫拉人氣紅不讓，在台灣高鐵上也能發現超萌的他。現在卡娜赫拉的扭扭世界系列快閃店巡迴第三站也在2020春節前來到高雄了。本次以過年氛圍設計出兼具少女心超喜氣視覺，P助與粉紅兔兔更特別穿上超萌小鼠裝扮，邀請粉絲及海內外旅客一起和卡娜赫拉的小動物迎接新年。

少女心大噴發必買卡娜赫拉的小動物限定款地墊。（主辦單位提供）

1月17日活動開幕當天下午四點超級粉絲VIP同樂會入店限定！凡帶（戴）著卡娜赫拉的小動物相關穿搭、娃娃來到期間限定，當日前30名來店消費單筆滿額的粉絲，就有機會獲得布偶好禮！開幕活動加碼前20名玩巨型扭蛋機的民眾加碼獲得當日精美禮品。

一元復始P助與粉紅兔兔元寶金幣。（主辦單位提供）

卡娜赫拉鼠於妳期間限定店於1月17日開幕那天，當天除了必拍、必玩過年巨型扭蛋機機台內「驚喜鼠於妳」首發限定品，更不能錯過期間限定店內陸續推出的一元復始P助與粉紅兔兔元寶金幣、可愛限定地墊、小鼠造型吸水杯墊等限定商品！卡娜赫拉的小動物新年限定粉絲見面會將於1月19日發紅包迎新年、2月1日蹦蹦跳跳拜早年。

全新過年最火紅必踩景點，強力霸佔手機記憶體。（主辦單位提供）

卡娜赫拉的扭扭世界系列期間限定店

開幕時間：109年1月17日下午四點起粉絲VIP同樂會限定入場

活動日期：109年1月17日至3月2日

活動時間：平日11:00～21:00/假日10:30～21:00

（過年期間不打烊照常營業，除夕營業至18:00）

活動地點：高雄大魯閣草衙道水驛廣場前

P助與粉紅兔兔六角形隨身鏡，紅黃藍三款。（主辦單位提供）

(中時電子報)