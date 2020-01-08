鴻海創辦人郭台銘無預警突襲民眾黨在基隆的「大眾走」行程，民眾黨柯文哲8日在北市北門受訪說，事先不知道，但歡迎大家都來參加，人家來幫忙，謝謝就好，就不要挑三揀四。
柯文哲說，他事先不知道，但大眾走每天都公布行程，歡迎大家都來參加，他剛問蔡壁如說參加最多的人是誰，她說很多學生放學後就一起走，歡迎大家方便就一起走，這也沒什麼。
媒體詢問，郭不跟柯在北門合體，反倒突襲基隆，是否不受尊重？柯說，不會啊，人家幫忙就說謝謝就好，就不要挑三揀四。至於柯在媒體專訪酸郭幫親民黨輔選都自己人，沒跟親民黨主席宋楚瑜合體，柯說，他沒酸郭，別老說他酸郭，他只是看看板奇怪，上面怎沒親民黨的人，但不要緊，他沒什麼意思。
至於民眾黨選前之夜，郭台銘是否有主動打來說要參加？柯說，他們還是有幫立委候選人李縉穎輔選，至於怎麼弄，他有交代民眾黨不分區立委候選人蔡壁如、高虹安喬好就好，大概在排行程，他哪有時間管幾點幾分誰上台，是高虹安幫忙處理的，他不曉得，去問蔡跟高就好。
柯說，會選在北門當出發點，是因為北市是他第一個任期最看得到的成績，以北門為中心的西區門戶計畫，是市政亮點，旁邊有一些要修整。
國民黨副總統候選人張善政稱，柯覺得綠很惡劣，那理當支持國民黨總統候選人韓國瑜，柯說，張善政作為韓的副總統，一定會拚命拉票，只是拉到他都很尷尬。
(中時 )
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