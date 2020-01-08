街口今（8）日正式宣佈「託付寶」產品架構，期待能將類似大陸餘額寶的營運模式能在台落地。街口託付寶今日公開服務運作機制之前，因廣告提前曝光引發爭議。對此，街口執行長胡亦嘉的父親胡定吾也到場聲援，指出創新就是會與法規衝撞，認為總是要有人出來做創新的事，用行動力挺兒子。

為了推出「託付寶」服務，2019年3月街口網絡股份有限公司宣布入主國票華頓投信25%股權，並在同年5月國票華頓投信核准更名為街口投信。而街口網絡股份有限公司也在2019年11月正式更名為「街口金融科技股份有限公司」，展現全力邁向金融科技領域的目標。會中，街口執行長胡亦嘉也表示2020年將是街口的FinTech元年，展現進軍金融科技領域的決心。

街口今日宣布託付寶的產品架構，提供用戶資金運用的新選擇。使用者可以透過街口帳戶快速申購基金，以託付寶連結基金，享有相對穩定的年化收益率，且可以隨時提出（提出至街口帳戶、再提領到銀行帳戶），將資金轉回本人的銀行帳戶。

街口執行長胡亦嘉指出，原本用戶的錢存在銀行，讓銀行可以投入借貸市場，透過「街口託付寶」，則可讓用戶的錢轉而投入資本市場，投資在固定收益行產品，配合保守的外匯避險策略，不追求高報酬版是期待為用戶創造穩定收益。此外期待透過網路特性，讓多人能進行小額進出，提供更為方便的資金運用模式。街口託付寶的餘額24小時都可以隨時提出至街口帳戶，再提領到銀行帳戶，過程都不需要支付手續費。

街口託付寶是由街口集團提供的創新服務，由街口金融科技股份有限公司開發App，提供託付寶服務入口。實名制金流服務則由街口電子支付股份有限公司處理，街口證券投資信託股份有限公司則提供符合法規基金開戶、申購、贖回服務。凡開通街口託付寶的用戶，將同時成為上述三家公司的客戶。

有鑒於金管會對於金融創新服務必須落實保護使用者以及風控監管的規定，託付寶透過電子支付機構與投信雙重實名制來落實風險控管。街口金融科技在（託付寶）服務啟動時將先放入2億資金作為託管金額，作為託付寶的消費者保護機來保障消費者權益。每日結算託付寶收益時，如果收益低於1.5%，則會由託管帳戶補足，而若託付寶投資的整體收益高於1.5%。也會歸入託管帳戶。託付寶也設定了一個退場機制，當託管帳戶金額低於託付寶總資金的0.5%，也就是說無法再保證用戶收益時，就會啟動退場機制，用戶約可在七天之前收到通知，並可以領回當初投資的金額以及期間的1.5%收益，並結束託付寶服務。

今日記者會中，街口方面說明，託付寶服務的開通，在基金開戶流程中，與台灣網路認證的TWID身份認證中心合作，採用最新型的SIM卡身份議政技術。用戶只需要先成為街口電子實名制會員後，經用戶同意後，街口再將註冊的身分證字號以及手機號碼，由行動網路連線至五大電信業者，即可完成行動實名制認證，符合條件的用戶則可進一步在手機上以電子文件簽署功能簽訂線上開戶文件。經過現場展示，在手機上快速開通託付寶帳戶大約僅需一、兩分鐘的時間，相對傳統開設可購買基金的投資帳戶，大幅節省時間。

街口指出，他們預計在農曆年後，在符合主管機管的規範下儘速推出託付寶服務。今日在尚未取得主管機關放行時，便提前發表產品，主因是因為先前戶外廣告所引發的爭議，也期待透過完整說明產品的機制，促成更多的溝通。

(中時電子報)