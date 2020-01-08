天擎(6798)預計明日正式在興櫃市場掛牌，其股東之一為IC設計龍頭廠聯發科(2454)，天擎也規劃於110年度上櫃掛牌，未來看各類IC營收及獲利穩定成長，SaaS軟體服務事業也將會快速成長，營運長期成長模式確立。

天擎董事長呂惠平表示，天擎屬於「非典型IC設計公司」，很少有從長距離高頻寬無線技術延伸發展到SaaS的IC設計公司，未來除既有IC訂單持續穩定貢獻外，SaaS占比也將逐年成長，毛利率未來還會有成長空間。

天擎和股東之一聯發科合作關係為市場關注焦點，呂惠平表示，天擎也持續在車載領域上有合作，現階段主要在大陸市場，未來相關的整合也會繼續下去；而天擎董事名單之一就包括聯發科執行副總經理暨財務長顧大為。

天擎長期投入長距離高頻寬無線技術研發的影音監控IC設計公司，產品應用在無線嬰兒監視器、無線安防監控錄影及無線車用影像監控等領域，近年來無線化在各應用領域已是主流趨勢，礙於傳統標準WiFi技術的抗干擾能力差、穿牆力弱及距離短的缺點，造成用戶體驗諸多不便，因此形成私有無線協議的巨大發展空間。

天擎近年更將原用於支援客戶的雲端服務平台擴充成SaaS服務平台，藉由自有技術的長距離高頻寬無線設備做為載具，打進工廠自動化管理服務、農業智能化服務、企業門禁智慧系統服務，讓公司擅長的領域從IC設計擴展到SaaS軟體服務事業，使得公司長期發展享有巨大的發揮空間。

以目前客戶訂單比重來說，天擎第一大客戶比重占比達30%，其為一家台灣ODM/OEM廠，廠房位於大陸，由於該客戶的終端應用其實是眾多品牌廠，且包含不同的品項，所以目前在訂單風險控管上是安全的。

天擎目前股本為2.38億元，2017年、2018年及2019年上半年度營收分別為2.81億元、2.06億元及1.02億元；毛利率分別為58%、58%及58%；稅後淨利分別為0.24億元、0.17億元及0.05億元；每股盈餘分別為1.07元、0.76元及0.24元。

(時報資訊)