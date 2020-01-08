大同經營權之爭又再捲土重來，大同(2371)今天表示，欣同以新台幣600萬元擔保金要求大同董事會停擺，並不合理，將委請律師具狀答辯。據了解，在大同未具狀答辯前，欣同以新台幣600萬元擔保金要求大同董事會停擺；董事會是否停擺，要看法院是否認為有急迫性，若法院認為沒有急迫性，大同原董事會仍將有效執行董事職權。

大同(2371)今天發布重大訊息說明，今年1月7日收到台灣台北地方法院通知，檢附欣同投資顧問公司去年11月22日向台灣高等法院提出定暫時狀態假處分。欣同請求以新台幣600萬元或等值的台灣銀行可轉讓定期存單提供擔保後，就台北地方法院106年度訴字第2349號請求確認股東會決議無效等事件，在相關訴訟確定、和解或撤回起訴等訴訟終結前，禁止相對人林郭文艷及董事、獨立董事等8人行使董事長、董事職務及公司印鑑章。

欣同也向法院請求選任3位公正專業人士為大同公司臨時管理人，代行董事長及董事會職務。

大同表示，欣同去年11月22日向高院遞狀，卻由台北地院今年1月3日發文通知大同，大同於1月7日收到，已有相當時日，顯然法院認為無急迫性可言，本件假處分程序與要件均不符。

大同進一步指出，欣同與其他股東於去年8月向經濟部申請召開臨時股東會，藉以彰顯其股東權，應靜待主管機關裁示。大同為上市公司，欣同以新台幣600萬元擔保金，要求大同董事會停擺，殊不合理，大同將委請律師具狀答辯，保護大同公司與所有股東權益。

(時報資訊)